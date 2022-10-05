TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan düşme hattındaki Uşakspor, üst üste üçüncü yenilgisini evinde Serik Belediyespor'dan aldı: 0-1. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 17'nci dakikada konuk ekipten Sebahattin attı. Grupta 8 maçta 3 beraberlik, 5 yenilgi alan Uşakspor, bu mücadele önceki teknik direktörlüğe Bülent Akın 'ın yerine Sportif Direktör Recep Yazıcı 'yı getirmişti.

Kaynak: DHA

Onur Demir, Uşakspor, Eylül, Susuz, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Antalya haber | Serik Belediyespor: 0-1 - Son Dakika

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