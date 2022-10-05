Antalya haber | Serik Belediyespor: 0-1 - Son Dakika
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Antalya haber | Serik Belediyespor: 0-1

05.10.2022 17:28
Antalya haber | Serik Belediyespor: 0-1

Edinilen Antalya haberine göre STAT: 1 EylülHAKEMLER: Ahmet Ecevit, Yusuf Susuz, Levent YeşilyurtUŞAKSPOR: Vedat - Şamil (Dk. 72 Berke), Muzaffer (Dk. 79 Ahmet), Onurcan, Yavuz (Dk. 46 İbrahim), Mehmet Bağlı (Dk. 86 Oğulcan), Onur Demir, Sefa, Ömer Faruk (Dk.

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Yusuf Susuz, Levent YeşilyurtUŞAKSPOR: Vedat - Şamil (Dk. 72 Berke), Muzaffer (Dk. 79 Ahmet), Onurcan, Yavuz (Dk. 46 İbrahim), Mehmet Bağlı (Dk. 86 Oğulcan), Onur Demir, Sefa, Ömer Faruk (Dk. 80 Sefer), Resul, ErhanSERİK BELEDİYESPOR: İbrahim - Erbay, Mehmet Demirözü, Fırat, İsmet, Harun (Dk. 72 Batuhan), Erdi (Dk. 55 Halil İbrahim), Sebahattin (Dk. 72 Sergen), Ergün, Oğuzhan (Dk. 46 Burak), Muhammet Akpınar (Dk. 84 Üstün)GOL: Dk. 17 Sebahattin (Serik Bld)SARI KARTLAR: Erdi, İsmet, Burak (Serik Bld), Vedat, Erhan, Sefa, Onur Demir (Uşakspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan düşme hattındaki Uşakspor, üst üste üçüncü yenilgisini evinde Serik Belediyespor'dan aldı: 0-1. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 17'nci dakikada konuk ekipten Sebahattin attı. Grupta 8 maçta 3 beraberlik, 5 yenilgi alan Uşakspor, bu mücadele önceki teknik direktörlüğe Bülent Akın'ın yerine Sportif Direktör Recep Yazıcı'yı getirmişti.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Antalya haber | Serik Belediyespor: 0-1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya haber | Serik Belediyespor: 0-1 - Son Dakika
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