Antalya haber | Serik Belediyespor: 0-1

STAT: 1 EylülHAKEMLER: Ahmet Ecevit, Yusuf Susuz, Levent YeşilyurtUŞAKSPOR: Vedat - Şamil (Dk. 72 Berke), Muzaffer (Dk. 79 Ahmet), Onurcan, Yavuz (Dk. 46 İbrahim), Mehmet Bağlı (Dk. 86 Oğulcan), Onur Demir, Sefa, Ömer Faruk (Dk. 80 Sefer), Resul, ErhanSERİK BELEDİYESPOR: İbrahim - Erbay, Mehmet Demirözü, Fırat, İsmet, Harun (Dk. 72 Batuhan), Erdi (Dk. 55 Halil İbrahim), Sebahattin (Dk. 72 Sergen), Ergün, Oğuzhan (Dk. 46 Burak), Muhammet Akpınar (Dk. 84 Üstün)GOL: Dk. 17 Sebahattin (Serik Bld)SARI KARTLAR: Erdi, İsmet, Burak (Serik Bld), Vedat, Erhan, Sefa, Onur Demir (Uşakspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan düşme hattındaki Uşakspor, üst üste üçüncü yenilgisini evinde Serik Belediyespor'dan aldı: 0-1. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 17'nci dakikada konuk ekipten Sebahattin attı. Grupta 8 maçta 3 beraberlik, 5 yenilgi alan Uşakspor, bu mücadele önceki teknik direktörlüğe Bülent Akın'ın yerine Sportif Direktör Recep Yazıcı'yı getirmişti.
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