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Antalya Muratpaşa Belediyesi, Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yaptı - Son Dakika
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Antalya Muratpaşa Belediyesi, Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yaptı

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçedeki 94 amatör spor kulübüne yeni yılın son işgününde 7'şer bin lira nakdi yardım yaptıklarını açıkladı. Belediye, daha önce malzeme desteği sağladığı kulüplerden gelen talep üzerine bu yıl nakdi destek vermeye karar verdi. Başkan Uysal, amatör sporun hem şampiyon sporcular yetiştirdiğini hem de gençleri kötü alışkanlıklardan koruduğunu belirtti ve sağlanan yardımın bir can suyu olduğunu ifade etti.

Antalya Muratpaşa Belediyesi, Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yaptı
30.12.2023 - 10:51,  Güncelleme: 10:52
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçedeki 94 amatör spor kulübüne yeni yılın son işgününde 7'şer bin lira nakdi yardım yaptıklarını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi, futboldan basketbola ilçede kurulu 94 amatör spor kulübüne bu yıl maddi destekte bulundu. Başkan Uysal, desteklerin hep malzeme olarak devam ettiğini belirterek, kulüplerden gelen talep üzerine bu yıl nakdi destek verme kararı aldıklarını söyledi. Başkan Uysal, her kulübün hesabına 7'şer bin liranın yılın son mesai gününde yattığını söyledi.

Başkan Uysal, amatör spor kulüplerinin hem şampiyon sporcular yetiştirirken hem de gençleri kötü alışkanlıklardan koruduğunu söyledi. Bununla birlikte amatör sporun toplumun geneli için önleyici sağlık hizmeti de olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Sağladığımız destek sorunların tamamını çözmez ama bir can suyu bir destek olur" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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