Antalya\'nın Kız Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

Antalya Nadire Konuk- Ali Oğuz Konuk Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, okul sporları dalında Küçük Kızlar Hentbol Türkiye şampiyonu olarak kupayı Antalya'ya getirdi.

Yıldızlar Hentbol müsabakalarında Nadire Konuk - Ali Oğuz Konuk Ortaokulu Kız Hentbol Takımı öğrencileri Bursa'da düzenlenen final maçında rakibini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Antalya şampiyonu olarak katıldığı Uşak'ta düzenlenen yarı final mücadelelerinden birinci olarak çıkarak Bursa'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. 25-30 Mayıs tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilen final müsabakalarında rakiplerini farklı skorlarla yenen Nadire Konuk - Ali Oğuz Konuk Ortaokulu Kız Hentbol takımı adını Türkiye şampiyonu olarak kupayı Antalya'ya getirdi.

"Gelecekte çok iyi bir takım olacak"

Rakiplerinin aksine çoğunluğu 5. sınıf öğrencilerinden kurulu takım ile mücadele ettiklerini belirten antrenör Sertan Sarpaş, "Türkiye şampiyonluğunu tekrar Antalya'ya getiren kızlarımızla gurur duyuyoruz. Rakiplerimiz çoğu 6. sınıf oyuncularından kurulu takımlarla oynarken, Nadire Konuk Ortaokulunda sadece iki oyuncu 6. sınıf diğerleri 5. sınıf oyuncularıyla oynayarak büyük bir başarıya imza attılar. Gelecekte bu takımın çok daha iyi olacağının sinyallerini verdiler" dedi.

Rekora imza attı

Öte yandan antrenör Sertan Sarpaş, bu sene 75.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ni de Türkiye Şampiyonu yaparak okul sporlarında Antalya'ya 6 Türkiye şampiyonluğu kazandırdı. Sarpaş, kulüpler düzeyinde ise Kepez Belediyesi Kız Hentbol takımına 8 Türkiye şampiyonluğu yaşatırken, toplamda 14 Türkiye şampiyonluğu, 3 Türkiye 3.'lüğü ile 8 yılda 17 kupa kazandırarak kırılması zor bir rekora imza attı. - ANTALYA