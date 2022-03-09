Antalya Skyrunning Spor Kulübünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü doğa yürüyüşü etkinliği - Son Dakika

Antalya Skyrunning Spor Kulübü tarafından Döşemealtı ilçesinde oluşturulan "Halide Edip Yolu" doğa yürüyüş parkurunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Zaman geçidinde yürüyelim" etkinliği düzenlendi.

Spor Kulübünce 2021'de oluşturulan ve 5 etaptan oluşan 100 kilometrelik parkurun ilk etabında gerçekleştirilen doğa yürüyüşü etkinliğine Skyrunning Spor Kulübü Derneği Başkanı Mürşidin Demircan, kadın sporcular ve spor kulübü üyeleri katıldı.

Bademağacı Mahallesi'nden başlayacak doğa yürüyüşü öncesi sporcular, bölgede bulunan Atatürk Heykeli önünde milli mücadele döneminde bölge bulunmuş Halide Edip Adıvar'ı andılar.

Törenin ardından Arriassos Antik Kenti'nde son bulacak yürüyüşe başlayan sporculara, dernek başkanı Demircan güzergah üzerinde bulunan arkeolojik ve tarihi bilgileri aktardı.

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Demircan, bölgenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan doğa yürüyüş parkurunda anlamlı bir etkinliği tamamladıklarını dile getirdi.

Demircan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftası kapsamında çok güzel bir etkinliği geride bıraktık. Hareketsiz yaşamı benimsemiş kent insanını Halide Edip Yolu parkurunda doğa ile buluşturup bir araya getirmeyi amaçlandık. Yürüyüşümüze 8 bin 500 yıl öncesinin höyük yerleşiminden başladık ve zaman geçidinden yürüyerek miladi dönemin izlerini yansıtan Ariassos'a geldik. 13 Mart Pazar günü Dağbeli Antik Döşemeatlı Yolu Kovanlık güzergahında ikinci etkinliğimiz için yeniden buluşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz." diye konuştu.