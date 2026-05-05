Antalyaspor - Alanyaspor: İlk Yarı Golsüz Beraberlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalyaspor - Alanyaspor: İlk Yarı Golsüz Beraberlik

05.05.2026 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor ve Alanyaspor arasında ilk yarı golsüz sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada Maestro'nun defansın arkasına gönderdiği pasla buluşan Ui-jo Hwang'ın altıpasın solunda yaptığı vuruşta top kaleciye çarpıp kornere gitti.

32. dakikada sağ kanattan Safuri'nin kullandığı köşe atışında defanstan seken topu önünde bulan Doğukan Sinik'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+1. dakikada Safuri'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Van de Streek'in şutunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Suat Güz, Ali Can Alp

Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin Balcı, Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Erdoğan Yeşilyurt, Ceesay, Safuri, Soner Dikmen, Ballet, Doğukan Sinik, Van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Dzhikiya, Giannetti, Paal, Abdülkadir Ömür, Saric, Storm, Boli

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Alanyaspor: Victor, Aliti, Lima, Ümit Akdağ, Hadergjonay, Ruan, Maestro, Makouta, Meschack, Ui-jo Hwang, Güven Yalçın

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Baran Moğultay, Fatih Aksoy, Viana, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, Ianis Hagi, Janvier, İbrahim Kaya

Teknik Direktör: Joao Pereira

Sarı kartlar: Ballet (Antalyaspor), Maestro, Ümit Akdağ (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor - Alanyaspor: İlk Yarı Golsüz Beraberlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:43:42. #7.13#
SON DAKİKA: Antalyaspor - Alanyaspor: İlk Yarı Golsüz Beraberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.