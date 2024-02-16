Antalyaspor Başkan Vekili: Sergen Yalçın, üç katı teklif almasına rağmen Antalyaspor\'u tercih etti

Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendilerinin verdiği ücretin üç katı teklif almasına rağmen Antalyaspor'u tercih ettiğini belirterek, son iki maçı kaybetmelerine rağmen bundan sonrası için umutlu olduklarını bildirdi.
Yeşil, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Antalya gibi şehrin futbol kulübünün hedeflerinin büyük olması gerektiğini vurguladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın ile gayet uyumlu çalıştıklarını dile getiren Yeşil, "Kariyeri tartışılmaz. Bizim verdiğimiz ücretin üç katı teklif almasına rağmen Antalyaspor'u tercih etti. Son iki maçı kaybetmemize rağmen bundan sonrası için umutluyuz. Üst sıralarda yerimizi alacağız." dedi.
Bitexen Antalyaspor'un transfer engelinin kaldırılmamasına değinen Yeşil, gelecek sezonun transfer bütçesine daha çok ağırlık vererek, mevcut oyuncuları rahatlatma noktasında hareket ettiklerini anlattı.
Evren: "Nuri hocadan 500 bin avro geldi ama 880 bin avro ödedik"
Antalyaspor Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren de Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) gelen başarı paralarının temlikli olduğu için kasaya girmediğini, Sinan Boztepe başkanlığında yönetime geldikten sonra hiç kredi kullanmadıklarını aktardı.
Evren, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörlük teklifini kabul edip, Antalyaspor'daki futbol sorumluluğu görevini bırakan Nuri Şahin'in ayrılmasıyla ilgili 500 bin avro ödeme aldıklarını doğruladı.
Nuri Şahin'in geçmişten kalan borçları için 430 bin avronun kendisine ödendiğini bildiren Evren, "200 bin avroluk Nuri hocanın kulübe verdiği emanet para da ödendi. Nuri hocanın futbolculuğundan kalan, geçmiş yıllara dayalı menajerine yapılması gereken 250 bin avroluk ödeme daha vardı, onu da yaptık. Yani, Nuri hocadan 500 bin avro geldi ama 880 bin avro ödedik. Oradan da büyük bir para geldi de kulübün kasası doldu gibi bir durum yok." açıklamasını yaptı.
Alkan Evren, Antalya'nın en büyük markasının Antalyaspor olduğunu, belediyelerin de kulübe destek olması gerektiğini sözlerine ekledi.
Antalyaspor Asbaşkanı Fatih Gürcü ise Trabzonspor maçında yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bıraktıkları İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in durumuyla ilgili "Sonuçta münferit bir eylemdi. Kulüp olarak bu yarayı kapatma derdindeyiz. Bu yarayı kaşımanın kime faydası olduğunu biliyoruz. Kulübümüz menfaatlerini en üst seviyede koruyabilmek için profesyonellerimiz ve hukuk müşavirliğimiz çalışıyor." diye konuştu.
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