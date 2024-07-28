Antalyaspor, Braian Jose Samudio Segovia'yı transfer etti - Son Dakika
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Antalyaspor, Braian Jose Samudio Segovia'yı transfer etti

Antalyaspor, Süper Lig ekiplerinden Paraguaylı forvet Braian Jose Samudio Segovia'yı iki yıllığına kadrosuna kattı. Samudio, Türkiye'ye dönmeyi çok istediğini belirterek yeni takımıyla mutlu olduğunu ifade etti. Teknik Direktör Alex de Souza'nın olağanüstü bir oyuncu olduğunu vurgulayan Samudio, kendisinden çok şey öğreneceğine inandığını söyledi. Transferin imza töreninde kulüp yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

28.07.2024 14:33
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Paraguaylı forvet Braian Jose Samudio Segovia'yı iki yıllığına renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Samudio, yeni ailesiyle mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye'ye dönmeyi çok istediğini ifade eden Samudio, "Şimdi futbolumu tekrar gösterebilmek için büyük bir fırsatım var." dedi.

Teknik Direktör Alex de Souza'nın olağanüstü bir oyuncu, harika bir insan ve teknik direktör olduğunu vurgulayan Samudio, kendisinden çok şey öğreneceğine inandığını kaydetti.

Açıklamada Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki imza töreninde kulüp yönetim kurulu üyeleri Cesur Burak Akar ve Recep Bayraktar'ın da yer aldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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