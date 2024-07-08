Antalyaspor, Burdur kampında hazırlıklarını sürdürüyor

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Burdur kampında sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Kompleksi'nde kampın ikinci gününde antrenman yaptı.

Akdeniz ekibi, ısınma hareketlerinin ardından koşu, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları üzerinde durdu.

Antalyaspor'un Burdur kampı, MAKÜ Tesisleri'nde 17 Temmuz'a kadar sürecek.