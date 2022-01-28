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Antalyaspor'da Mukairu Kopenhag'a transfer oldu - Son Dakika

Antalyaspor'da Mukairu Kopenhag'a transfer oldu

28.01.2022 09:59
Antalyaspor'da Mukairu Kopenhag'a transfer oldu

FT Antalyaspor'un Nijeryalı futbolcusu Paul Mukairu, Danimarka'nın Kopenhag takımına transfer oldu.

FT Antalyaspor'un Nijeryalı futbolcusu Paul Mukairu, Danimarka'nın Kopenhag takımına transfer oldu.

FT Antalyaspor'un 22 yaşındaki Nijeryalı forveti Mukairu'nun, 4.5 yıllığına Kopenhag takımına transferi gerçekleşti. Antalya ekibi, yaklaşık 2 milyon Euro kazandığı bu transferi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "Futbolcumuz Paul Omo Mukairu, Danimarka'nın FC Kopenhag takımına transfer oldu. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Mukairu, kırmızı-beyazlı formayla son üç sezonda Süper Lig ve kupa mücadelelerinde 53 maça çıktı ve 8 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

Geçen sezonu kiralık olarak Belçika'nın Anderlecht takımında geçiren Mukairu, burada 29 maçta 4 gol ve 4 asist yaptı. - ANTALYA

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Antalyaspor, Danimarka, Antalya, Euro, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor'da Mukairu Kopenhag'a transfer oldu - Son Dakika Spor


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