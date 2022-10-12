Antalyaspor'da Ndao, 5 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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Antalyaspor'da Ndao, 5 ay sahalardan uzak kalacak

12.10.2022 12:34
Antalyaspor'da Ndao, 5 ay sahalardan uzak kalacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden FTA Antalyaspor'da, Konyaspor maçında sakatlanan Alassane Ndao'nun kemik kırıklığı nedeniyle 5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden FTA Antalyaspor'da, Konyaspor maçında sakatlanan Alassane Ndao'nun kemik kırıklığı nedeniyle 5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

FTA Antalyapor'un, Senegalli yıldız futbolcusu Ndao'dan kötü haber geldi. Konyaspor maçının 9. dakikasında sakatlanan ve yerini Ghacha'ya bırakan, 26 yaşındaki Senegalli Ndao'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Konyaspor maçında sakatlanan futbolcumuz Alassane Ndao, fibula alt uç parçalı kırığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Alassane Ndao'nun 5 ay sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir" denildi.

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Kaynak: İHA

Antalyaspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'da Ndao, 5 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalyaspor'da Ndao, 5 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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