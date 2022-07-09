Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika
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Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

09.07.2022 16:50
Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Burdur kampında yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Burdur kampında yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, koşu çalışmasının ardından eğitsel oyun oynadı.

Akdeniz ekibi, antrenmanın son kısmında futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalışması gerçekleştirdi.

İdmanın ardından Antalyaspor teknik ve destek ekibi ile Burdur'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir'in teknik ve destek ekibi maç yaptı.

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Kaynak: AA

Antalyaspor, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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