İdmanın ardından Antalyaspor teknik ve destek ekibi ile Burdur'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir 'in teknik ve destek ekibi maç yaptı.

Kaynak: AA

Antalyaspor, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika

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