Antalyaspor'dan Balıkesir'de çifte zafer - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyaspor'dan Balıkesir'de çifte zafer

27.06.2022 12:25
Antalyaspor'dan Balıkesir'de çifte zafer

Antalyaspor triatlon takımı sporcuları, Türkiye Sprint Şampiyonası'nda elde ettikleri birinciliklerle çifte zafere imza attı.

Antalyaspor triatlon takımı sporcuları, Türkiye Sprint Şampiyonası'nda elde ettikleri birinciliklerle çifte zafere imza attı.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Sprint Şampiyonası'nın açılışı 25-26 Haziran tarihlerinde Balıkesir Avlu Triatlonu ile yapıldı.

"Sprint Mesafe" adı verilen ve 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet, 5 kilometre koşu etaplarından oluşan yarışlara katılan Antalyaspor triatlon takımı; Cemil Yıldızhan, Kaya Aksuoğlu, Öztan Velipaşalar, Mustafa Çelik ve Hediye Tama kadrosu ile mücadele etti.

Çifte zafer

Türkiye'nin farklı bölgelerinden yoğun bir katılıma sahne olan ve son derece zorlu geçen yarışlar sonucunda Antalyasporlu sporcular Cemil Yıldızhan ve Hediye Tama, kendi yaş guruplarında elde ettikleri birincilikler ile çifte zafere imza attılar.

Antalyaspor triatlon takımı Balıkesir'de elde ettiği iki birinciliğin ardından Ekim ayı içeresinde Alanya'da düzenlenecek Türkiye Sprint Şampiyonası'nın final etabında mücadele edecek. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Triatlonun kalbi Balıkesir'de attı Triatlonun kalbi Balıkesir'de attı BALIKESİR - Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu başladı BALIKESİR - Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu başladı
Kaynak: İHA

Antalyaspor, Balıkesir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'dan Balıkesir'de çifte zafer - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:09 Antalya'da panik! Tekneye bağlı paraşütün ipi koptu, turistler gökyüzünde asılı kaldı
11:57 TİSK açıkladı: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız
11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
11:38 AFAD'dan Karadeniz'e yağış uyarısı: Taşkın riski tehlikeli boyuta ulaştı
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:20 Başka kimse kalmadı! Putin, 128 kiloluk emekli generali Ukrayna'ya gönderiyor
11:18 Ümit Özdağ, "Suriye sınırına mayın döşemeye gidiyorum" sözlerinden sonra Hatay girişinde engellendi
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
11:15 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı! 986 lira seviyesinden işlem görüyor
11:14 Gülşen'in konserinde LGBT bayrağı açması alkış topladı! Bazı dinleyiciler ise rahatsız olup konserden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 12:32:17. #1.11#
SON DAKİKA: Antalyaspor'dan Balıkesir'de çifte zafer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement