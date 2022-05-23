Antalyaspor'dan UEFA Kulüp Lisansı duyurusu - Son Dakika
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Antalyaspor'dan UEFA Kulüp Lisansı duyurusu

23.05.2022 12:33
Antalyaspor'dan UEFA Kulüp Lisansı duyurusu

Antalyaspor Kulübü, UEFA Kulüp Lisansı talebinin kabul edildiğini duyurdu.

Antalyaspor Kulübü, UEFA Kulüp Lisansı talebinin kabul edildiğini duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten, "Kulübümüz UEFA Kulüp Lisansı aldı" başlığıyla yapılan açıklamada, başvurunun oy birliğiyle kabul edildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun da konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen açıklamada, şu görüşler ifade edildi:

"Sunulan dosyaların ve uzman raporlarının incelenmesi sonucunda; lisans başvurusunda bulunan kulübün, TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda düzenlenen Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterleri tam ve gerekli şekilde karşıladığı tespit edilerek; UEFA Kulüp Lisansı başvurusunda bulunan lisans adayı kulübün, TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 18. maddesi uyarınca UEFA Kulüp Lisansı talebinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir' denildi. Camiamıza hayırlı olsun."

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Kaynak: AA

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