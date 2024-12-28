Antalyaspor, Eyüpspor Maçı İçin Hazırlanıyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftada 4 Ocak Cumartesi günü sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki idman, yağmur altında gerçekleşti.
Kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından sürat çalışması yaptı. İdman, kondisyon ve taktik ağırlıklı dar alan oyunuyla sona erdi.
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