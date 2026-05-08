Antalyaspor, Galatasaray Maçına Hazır

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki idmanda maçın taktiğini çalıştı.
Akdeniz ekibi, antrenmanın ardından uçakla İstanbul'a gitmek üzere tesislerden ayrıldı.
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor müsabakasını hakem Çağdaş Altay yönetecek.
