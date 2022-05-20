Antalyaspor-Galatasaray maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'da son maça göre kadroda bir değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de geçen hafta sahasında Adana Demirspor'u 3-2 yendiği maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Kerem Aktürkoğlu, yedek kulübesinde yer aldı.

Teknik direktör Domenec Torrent, Antalyaspor karşısında bu futbolcunun yerine Taylan Antalyalı'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray, maça Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu ve Gomis 11'iyle başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise İsmail Çipe, Jankat Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Cicaldau, Barış Alper Yılmaz ve Semih Kaya oturdu.

Galatasaray'da Inaki Pena, Omar Elabdellaoui, Alpaslan Öztürk, Emre Kılınç, Arda Turan, Olimpiu Morutan ve Sofiane Feghouli ise kadroda yer almadı.

Antalyaspor'da 2 değişiklik

Fraport TAV Antalyaspor, son maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin, Süper Lig'de geçen hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-2 yendikleri maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Naldo ve Bahadır Öztürk'ü yedeğe çekti.

Şahin, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerine Veysel Sarı ve Kudriashov'u görevlendirdi.

Antalyaspor, sahada Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Fernando, Fredy, Ndao, Doğukan Sinik, Luiz Adriano ve Haji Wright 11'iyle yer aldı.

Akdeniz ekibinin yedek kulübesinde ise Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Naldo, Bahadır Öztürk, Nuri Şahin, Ufuk Akyol, Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar, Sinan Gümüş ve Hakan Özmert yer aldı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde yenilmezlik serisini sürdürerek kulüp tarihinde ilk kez üst üste 15 karşılaşmada rakipleri karşısında kaybetmeme başarısı gösteren Antalyaspor'da taraftarlar, karşılaşmaya ilgi gösterdi.

Taraftarlar, Şahin ve futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak alkışladı, sevgi gösterisinde bulundu.