Antalyaspor Kadın FK'dan Kayseri'ye 3-1 Yenilgi - Son Dakika
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Antalyaspor Kadın FK'dan Kayseri'ye 3-1 Yenilgi

Antalyaspor Kadın FK\'dan Kayseri\'ye 3-1 Yenilgi

Kayseri Kadın FK, 1. Lig B Grubu'ndaki 3. haftada Antalyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

04.11.2024 16:20
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Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda ligin 3. haftasında Kayseri Kadın FK; deplasmanda oynadığı maçta 1207 Antalyaspor Kadın FK'ya 3-1 mağlup oldu.

Stat: TCK Karayolları Sahası

Hakemler: Hayri Kıvanç, Esra Yılmaz, Elif Yılmaz

1207 Antalyaspor Kadın FK: Sude Topçu, Selin Sivrikaya, Kevser Kartal, Merve Şıkkibar, Ayşenur Büyükciğer (Hanife Kuvanç dk.90), Viverrliy Erazo Nanez, Sarah Yasongamo Makanda, Serra Çağan, Beyza Emine Saruhan, Nilay Güreler, Bahar Güvenç

Kayseri Kadın FK: Asiye Damla Kasap, Elvin Kılınç, Mine Okaytu (Ayşe Nur Köyünü dk.90),Elmas Karakaya (Elanur Çıklı dk.86), Gizem Ağıl, Saniye Aslano, Nisanur Yıldırım, Ayşegül Aydın, Shalom Nakoma Ngam Tim, Claude Weladji Tchadue, Zeynep Korkmaz (Duygu Karabay dk.46)

Goller: Sarah Yasongamo Makanda (dk.28), Ayşegül Büyülciğer (dk.42), Kevser Kartal (dk.90) (1207 Antalyaspor Kadın FK), Elvin Kılınç (dk.87) (Kayseri Kadın FK) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyaspor Kadın FK'dan Kayseri'ye 3-1 Yenilgi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalyaspor Kadın FK'dan Kayseri'ye 3-1 Yenilgi - Son Dakika
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