Antalyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Antalyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

10.05.2022 17:55
Antalyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor sahasında ağırladığı Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran kırmızı-beyazlılar, ara vermeden Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Konyaspor maçında ilk on birde forma giyen futbolcular fitness salonunda yenileme çalışması yaptı. Diğer grup ise sahada antrenman yaptı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin gözetimindeki antrenman, dar alan turnuvası ile sona erdi. Nuri Şahin de antrenmanda oyuncularıyla pas çalışması yaparak turnuvaya katıldı.

Kırmızı-beyazlılar, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA

Antalyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Antalyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Antalyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Antalyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Antalyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Antalyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

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Antalyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı Antalyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı Antalyaspor rekor kırdı, Nuri Şahin tarihe geçti Antalyaspor rekor kırdı, Nuri Şahin tarihe geçti

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Konyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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