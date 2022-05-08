Antalyaspor, Konyaspor maçına rekor için çıkacak - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak olan Fraport TAV Antalyaspor, 55 yıllık kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu kırmak için sahaya çıkacak.

Süper Lig'in 36'ncı haftasının kapanış maçında yarın saat 20.00'de sahasında Konyaspor'u konuk edecek olan Fraport TAV Antalyaspor, mücadelenin hazırlıklarını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Futbol sorumlusu Nuri Şahin, antrenmanlarda mücadelenin önemine dikkat çekerken, futbolcuları sık sık neler yapmaları gerektiği konusunda uyardı. Antalyaspor, Konyaspor maçında puan ya da puanlar alması halinde yenilmezlik serisini 14 maça çıkartarak 55 yıllık kulüp tarihinde Süper Lig maçlarında en uzun yenilmezlik serisini yakalamış olacak.