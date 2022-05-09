Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından - İlhan Palut - Son Dakika
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Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından - İlhan Palut

09.05.2022 23:35

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 3-2 yenilen İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, haftanın puansal anlamda en zarar eden takımının kendileri olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 3-2 yenilen İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, haftanın puansal anlamda en zarar eden takımının kendileri olduğunu söyledi.

Palut, Antalya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, haftayı puansız kapatmanın üzüntüsünü yaşadıklarını anlattı.

Maçta daha fazla gol atabilecekken bunu değerlendiremediklerini ve savunma hattında hatalar yaptıklarını dile getiren Palut, şöyle konuştu:

" Fenerbahçe'ye yaklaşma, Başakşehir, Alanyaspor'dan uzaklaşma şansımız varken, bunun tam tersi oldu. Haftanın puansal anlamda en zarar eden takımı Konyaspor oldu. Ofansif anlamda takımın gösterdiği performanstan memnunum. Madalyonun diğer tarafına bakarsak, çok kötü savunma yaptık. Bunu uzun zamandır kötü yapıyoruz. İki maç kaldı. En azından üçüncülük konumumuzu korumak adına ayakta kalmalıyız, daha çok çalışmalıyız. En büyük sorunumuz savunmayı çok kötü yapmamız. Golün her çeşidini yiyoruz. Bunu çözeceğiz."

Palut, hakem Mete Kalkavan'ın Antalyaspor lehine verdiği penaltı kararının doğru olmadığını savunarak, "Böyle bir penaltı olabilir mi? Ne kadar basit. Neden bu acelecilik? Bunun kasti olduğunu da düşünmüyorum. Daha dikkatli olmak lazım." ifadesini kullandı.

Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından - İlhan Palut
Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından - İlhan Palut
Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından - İlhan Palut
Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından - İlhan Palut

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından - İlhan Palut - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından - İlhan Palut - Son Dakika
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