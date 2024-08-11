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Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Aurelio, "Üstün taraf bizdik ama galip gelemedik. Önümüzdeki maç için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Aurelio, Corendon Airlines Antalya Stadı'nda Göztepe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatfa boyuna Göztepe üzerinde iyi çalıştıklarını söyledi.

Ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını dile getiren Aurelio, "Daha fazla gol pozisyonu bulan taraf bizdik. Hatta attığı gol iptal edilen takım Antalyaspordu. Üstün taraf bizdik ama galip gelemedik. Önümüzdeki maç için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.