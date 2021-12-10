Antalyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Trabzonspor mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi. Akdeniz ekibi, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor mücadelesi, Antalya Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.
Kaynak: AA
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