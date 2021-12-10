Antalyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Trabzonspor mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi. Akdeniz ekibi, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu