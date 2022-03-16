Antalyaspor U13 takımı Dubai yolcusu - Son Dakika

Antalyaspor U13 takımı, Bileşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirilecek olan Dubai Cup'a katılacak.

18, 19 ve 20 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan uluslararası kupada Antalyaspor'un yanı sıra dünyanın önde gelen kulüplerinin U13 takımları da yer alacak. İtalya'dan AC Milan, İspanya'dan Barcelona ve Celta Vigo, Portekiz'den Porto, Hollanda'dan PSV Eindhoven, Mısır'dan Zed FC, Suudi Arabistan'dan Al Nasr ve Al Fateh, ev sahibi ülkeden ise Ajman Club, Fursan Hispania FC, Shabab Al Ahli, Al Wasl ve Al Wahda kulüpleri 3 gün boyunca birbirleri ile mücadele edecek.

"Genç Akrepler B grubunda"

Antalyaspor U13 takımı, İspanya'nın Barcelona, Suudi Arabistan'ın Al Nasr ve Mısır'ın Zed FC takımları ile birlikte B Grubu'nda yer aldı. Genç Akrepler ilk maçını 18 Mart Cuma günü Zed FC ile oynayacak. 19 Mart Cumartesi günü Al Nasr ile karşılaşacak olan kırmızı beyazlılar, grubundaki son maçında aynı gün saat 18.00'de Barcelona ile mücadele edecek. 20 Mart Pazar günü ise sabah seansında çeyrek final, öğleden sonra yarı final akşam da final müsabakaları oynanacak.

"A takım teknik ekibi çalıştırdı"

Antalyaspor U13 takımı, uluslararası turnuvaya katılmadan önce bir antrenmanını da Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ve A Takımın teknik ekibiyle birlikte yaptı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda teknik ekip, genç oyuncularla birebir ilgilendi. FT Antalyaspor U13 takımı, 17 Mart Perşembe günü 18 futbolcu, 4 teknik ekip ve 2 yönetici ile birlikte Dubai'ye gidecek. - ANTALYA