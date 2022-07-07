Antalya Büyükşehir Belediyesi , Antalyaspor Taraftar Dernekleri ve Antalyaspor Kulübü'nün ortaklaşa organizasyonunda bir araya gelen yüzlerce taraftar, kurulan platform önünde DJ eşliğinde doyasıya eğlendi. Etkinliğe 661'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek de katıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › SPOR Antalyaspor'un 56'ncı kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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