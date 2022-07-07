SPOR Antalyaspor'un 56'ncı kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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SPOR Antalyaspor'un 56'ncı kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı

07.07.2022 23:23

Antalyaspor'un 56'ncı kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandıAdem AKALAN / ANTALYA, (DHA)- Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un kuruluşunun 56'ncı yılı, Boğaçayı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Antalyaspor'un 56'ncı kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)- Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un kuruluşunun 56'ncı yılı, Boğaçayı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyaspor Taraftar Dernekleri ve Antalyaspor Kulübü'nün ortaklaşa organizasyonunda bir araya gelen yüzlerce taraftar, kurulan platform önünde DJ eşliğinde doyasıya eğlendi. Etkinliğe 661'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek de katıldı.

Gecenin sonunda, etkinliğe katılan taraftarlar, Boğaçayı'nın çevresinde yanlarında getirdikleri meşaleleri yakarak görsel şölen oluşturdu. Kırmızı-beyazlılar havai fişek gösterisi ile geceyi aydınlattı.

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Kaynak: DHA

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