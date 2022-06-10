Antalyaspor'un yeni transferi Soner Aydoğdu resmi imzayı attı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyaspor'un yeni transferi Soner Aydoğdu resmi imzayı attı

10.06.2022 13:57
Antalyaspor'un yeni transferi Soner Aydoğdu resmi imzayı attı

Fraport TAV Antalyaspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Soner Aydoğdu, "Böylesine büyük bir camiada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Fraport TAV Antalyaspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Soner Aydoğdu, "Böylesine büyük bir camiada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine ilk konuşmayı yapan FTA Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer, Soner Aydoğdu'nun uzun yıllar Süper Lig'de oynayan istikrarlı bir futbolcu olduğunu ifade ederek, "Şampiyon takımların da formasını giyen, A Milli takım dahil, bütün yaş gruplarında milli olmuş bir futbolcu. Takımımıza gelen birçok oyuncu çıkış yakaladı. Soner'in de çıkış yakalayarak yeniden A Milli takımımıza yükseleceğine inanıyorum" diye konuştu. Özer, yeni transfer Soner'e de "Çok güzel bir şehre ve çok büyük bir camiaya geldin. İlk yılında çok başarılı olan bir teknik ekiple çalışacaksın. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Soner Aydoğdu: "En iyisini vereceğim"

Duygularını paylaşan yeni transfer Soner Aydoğdu ise, "Böylesine büyük bir camiada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu transferde emek veren Başkanımız Aziz Çetin, hocamız Nuri Şahin, yöneticimiz Aytaç Altay ve takım arkadaşım Güray Vural'a çok teşekkür ediyorum. Güray benim en yakın dostlarımdan biridir. Onun da transferde emeği geçti. Forma şansı bulduğum her takımda en iyisini vermeye çalıştım. Burada da böyle olacak. Nuri Hoca ile birlikte takım iyi bir çıkış yakalandı. Ben de bu başarılı takımın içinde olmak istedim" ifadelerini kullandı.

Nuri Şahin faktörü

Nuri Şahin'in kendisine katacağı çok şey olduğuna inandığını belirten Soner Aydoğdu, "Nuri Hoca beni isteyince başka kulüplerle görüşmedim bile. Milli takımda birlikte oynamıştık. O Real Madrid'den ben Gençlerbirliği'nden milli takıma gelmiştik. Bana, 'Oyun stillerimiz çok benziyor' demişti. Onun gibi örnek aldığım birinden bu sözleri duymak hoşuma gitmişti. Şimdi yeniden buluşmak kısmet oldu. Hoca-oyuncu olarak birlikte çalışacağız. İnşallah hem ben hem hocam hem de Antalyaspor için hayırlı olur. Heyecanlıyım ve bir an önce çalışmaya başlayıp sahaya çıkmak istiyorum" dedi.

"Antalyaspor kazanacak"

Oynadığı mevkide Antalyaspor'da da başarılı oyuncular olduğunun hatırlatılması üzerine ise Soner Aydoğdu şunları söyledi:

"Rekabet her zaman iyidir. Başarı için kaçınılmaz bir faktör. Hem beni hem diğer oyuncuları diri tutar. Takıma çabuk adapte olacağımı, saha içinde ve dışında katkı vereceğimi düşünüyorum. Kendime, oyunuma ve karakterime güveniyorum. Kazanan Antalyaspor olacak." - ANTALYA

Antalyaspor'un yeni transferi Soner Aydoğdu resmi imzayı attı
Antalyaspor'un yeni transferi Soner Aydoğdu resmi imzayı attı
Antalyaspor'un yeni transferi Soner Aydoğdu resmi imzayı attı
Antalyaspor'un yeni transferi Soner Aydoğdu resmi imzayı attı
Antalyaspor'un yeni transferi Soner Aydoğdu resmi imzayı attı
Antalyaspor'un yeni transferi Soner Aydoğdu resmi imzayı attı
Antalyaspor'un yeni transferi Soner Aydoğdu resmi imzayı attı

YORUMLAR
500
Antalyaspor Vakfının olağan genel kuruluna doğru Antalyaspor Vakfının olağan genel kuruluna doğru Antalyaspor, Soner Aydoğdu'yu kadrosuna kattı Antalyaspor, Soner Aydoğdu'yu kadrosuna kattı
Kaynak: İHA

Soner Aydoğdu, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'un yeni transferi Soner Aydoğdu resmi imzayı attı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:28 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 19:51:07. #1.11#
SON DAKİKA: Antalyaspor'un yeni transferi Soner Aydoğdu resmi imzayı attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement