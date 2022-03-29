Antalyaspor ve ANTGİAD'dan kırsal mahalleye kütüphane - Son Dakika
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Antalyaspor ve ANTGİAD'dan kırsal mahalleye kütüphane

29.03.2022 14:01
Antalyaspor ve ANTGİAD'dan kırsal mahalleye kütüphane

Fraport TAV Antalyaspor ile Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) iş birliğiyle yapımı tamamlanan kütüphane törenle hizmete açıldı.

Fraport TAV Antalya spor ile Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) iş birliğiyle yapımı tamamlanan kütüphane törenle hizmete açıldı.

Döşemealtı ilçesine bağlı Ekşili Mahallesi'ndeki kütüphanenin açılışına katılan Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, yaptığı konuşmada, sadece spora değil sosyal projelere de destek verdiklerini söyledi.

Antalyaspor'un, kentin en önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu belirten Çetin, "Şehrin ilgisine mazhar olmaya çalışıyoruz. Kentimizle ilgili ne yapılacaksa diğer kurumlarımızla onu yapmaya gayret gösteriyoruz. Atatürk'ün deyimiyle 'Dünyanın en güzel şehri'ne layık olmaya çalışıyoruz. Projeye destek verenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Çetin, kulüp olarak benzer projelere desteklerinin devam edeceğini ifade ederek, Manavgat ilçesi Beşkonak Mahallesi'nde bir kütüphane daha açacaklarını kaydetti.

Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin de gerçekleştirilen projeyle spor ve kitabın buluşturulduğunu belirtti.

Türkiye'nin daha çok okuyan çocuklar yetiştirmek zorunda olduğunu dile getiren Sezgin, "Dünyanın gelişmiş ülkeleriyle kıyasladığımızda maalesef biz daha az okuyoruz. Bu durumu değiştirmek durumundayız. Valiliğimizin başlattığı projeyle 565 bin öğrencimiz daha çok kitap okumaya başladı. Her bir okulumuza daha çok kitap girmeye başladı. Çocuklarımız her sabah okuyarak güne başlıyor." diye konuştu.

ANTGİAD Başkanı Osman Sert ise kütüphaneler ile çocukların gözündeki ışığın daha da artacağını ve ülkenin geleceğini aydınlatacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi, çocuklarla birlikte okuma yapıldı.

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Antalyaspor, Aziz Çetin, Döşemealtı, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor ve ANTGİAD'dan kırsal mahalleye kütüphane - Son Dakika


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