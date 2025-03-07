Antalyaspor Yönetiminden Başkan Böcek'e Ziyaret - Son Dakika
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Antalyaspor Yönetiminden Başkan Böcek'e Ziyaret

Antalyaspor Yönetiminden Başkan Böcek\'e Ziyaret

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün ve yeni yönetimi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu. Başkan Böcek, Antalyaspor'a destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Kulüp Başkanı Ergün, yaz festivali konserleri düzenlemeyi ve yeni projelerle kulübe gelir getirmeyi planladıklarını açıkladı.

07.03.2025 16:33  Güncelleme: 16:34
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Antalya spor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün ve yeni yönetimi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Başkan Böcek, yeni yönetime başarılar dileyerek, birlik ve beraberlik içerisinde Antalyaspor'a desteklerinin süreceğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün ve yeni yönetimini kabul etti. Başkan Muhittin Böcek, Antalyaspor'un yeni yönetimine başarılar dileyerek, "Birbirinden kıymetli iş insanın katkısı yeni bir yönetim oluşmuş. Her şey Antalyaspor için. Her zaman spor ile siyaseti birbirinden ayırmışımdır. Sizlerin de böyle yaptığını biliyorum. Her kesimden üyenin oyunu aldınız. Antalyaspor'a destek olan herkese teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak birlikte güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz" dedi.

"Antalyaspor yaz festivali konserleri düzenleyeceğiz"

Antalyaspor Başkanı Mustafa Ergün ise taraftarın içinden gelen biri olduğunu belirterek, "Güzel bir ekip kurduk. Altyapımızda 3 bin 500 çocuğumuza farklı spor dallarında eğitim veriyoruz. Kulübümüzün geliri yok. Kulübe yeni gelir getirecek projeler üzerinde çalışıyoruz. Haziran ayında 3 günlük Antalyaspor Yaz Festivali konserleri düzenlemeyi planlıyoruz. Buradan elde ettiğimiz gelirle yeni çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

Başkan Muhittin Böcek, Mustafa Ergün ve ekibiyle bir süre sohbet etti. Kulüp Başkanı Ergün, Muhittin Böcek'e ziyaret anısına Antalyaspor atkısı ve 'Muhittin Böcek' yazılı forma hediye etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyaspor Yönetiminden Başkan Böcek'e Ziyaret - Son Dakika

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