Antalyasporlu Mehmet Mıstık, Avrupa Kick Boks Kupası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
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Antalyasporlu Mehmet Mıstık, Avrupa Kick Boks Kupası'nda şampiyon oldu

Antalyasporlu Mehmet Mıstık, Avrupa Kick Boks Kupası\'nda şampiyon oldu

Antalyasporlu kick boksör Mehmet Mıstık, Avrupa Kick Boks Kupası'nda rakiplerini eleyerek şampiyon oldu. Mıstık, finalde Hırvat rakibini mağlup ederek Türkiye'yi temsil ettiği organizasyonda birinci oldu. Şimdi ise Dünya Kupası'nda altın madalya için hazırlıklarına devam ediyor.

19.02.2024 12:40  Güncelleme: 12:41
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Avrupa Kick Boks Federasyonu (WAKO Europe) tarafından Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Kick Boks Kupası'na katılan Ay yıldızlı takımımızın kadrosunda yer alan Antalyaspor'un başarılı kick boksörü Mehmet Mıstık, rakiplerini teker teker eleyerek şampiyon oldu ve Avrupa'nın zirvesine ulaştı.

Geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde Antalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 12. Defa "Türkiye Şampiyonu" unvanını kazanan Mıstık, çeyrek finalde Sloven ve yarı finalde Çek rakiplerini saf dışı bırakarak çıktığı final müsabakasında ev sahibi ve dünya üçüncüsü Hırvat Eman Pozderovic'i mağlup ederek al bayrağımızı göndere çektirdi.

Başarılarla dolu kariyeri boyunca oluşturduğu koleksiyonuna bir kupa daha ekleyen Mehmet Mıstık, ay yıldızlı forma ile Avrupa'da düzenlenen bir organizasyonda şampiyon olmanın verdiği motivasyon ile önümüzdeki mayıs ayında İstanbul'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda altın madalyayı kazanmak için hazırlanıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyasporlu Mehmet Mıstık, Avrupa Kick Boks Kupası'nda şampiyon oldu - Son Dakika

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