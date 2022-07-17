Antalyaspor, Mert Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı - Son Dakika
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Antalyaspor, Mert Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı

17.07.2022 11:52
Antalyaspor, Mert Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, oyuncusu Mert Yılmaz'ı, Süper Lig'e yeni yükselen Ümraniyespor'a kiraladı.

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, oyuncusu Mert Yılmaz'ı, Süper Lig'e yeni yükselen Ümraniyespor'a kiraladı.

Fraport TAV Antalyaspor, 2020-2021 sezonunda Bayern Münih 2'den kadrosuna dahil ettiği ve geçen sezon da Bursaspor'a kiralık gönderdiği 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mert Yılmaz'ı, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'a kiraladı. Kırmızı beyazlı ekibin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Yılmaz'ın 2022-2023 sezonunu kapsayan geçici transferi konusunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.Mert Yılmaz, Antalyaspor ile 11 Süper Lig maçı ile 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyerken, geçen sezon kiralık gittiği Bursaspor'da ise 23 maçta forma terletip, 1 asist gerçekleştirdi.


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Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, Mert Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı - Son Dakika

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