Antalyasporlu milli yüzücü Emir Batur, Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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Antalyasporlu milli yüzücü Emir Batur, Avrupa şampiyonu oldu

06.06.2022 15:09
Antalyasporlu milli yüzücü Emir Batur, Avrupa şampiyonu oldu

Antalyasporlu milli yüzücü Emir Batur Albayrak, 3-5 Haziran 2022 tarihlerinde Portekiz'de düzenlenen 2022 Avrupa Gençler Açık Su Şampiyonası'nda erkekler 5 bin metrede 01: 06.42'lik derecesiyle Avrupa Şampiyonu oldu.

Antalyasporlu milli yüzücü Emir Batur Albayrak, 3-5 Haziran 2022 tarihlerinde Portekiz'de düzenlenen 2022 Avrupa Gençler Açık Su Şampiyonası'nda erkekler 5 bin metrede 01: 06.42'lik derecesiyle Avrupa Şampiyonu oldu.

Yıldız Milli Takım ile Sırbistan'ın Belgrad kentinde 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşen Belgrade Trophy 2022 müsabakalarına katılan Antalyaspor yüzme takımının genç sporcuları Emir Batur Albayrak ve Talya Erdoğan, elde ettikleri birincilikler ile topladıkları 4 altın madalyanın ardından milli takım kafilesinde bulunan baş antrenör Turgay Demircioğlu ile birlikte 3-5 Haziran 2022 tarihlerinde Portekiz'in Setubal kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Açık Su Şampiyonası'na katıldılar.

Takım arkadaşları Sevim Eylül Süpürgeci ve Poyraz Şan Aşkın'ın da Türkiye'den hareket ederek katılım gösterdiği milli takım kafilesinden 18 sporcu ve 5 antrenörden oluşan kadrosunda Antalyaspor'dan 4 sporcu ve 1 antrenör yer almış oldu.

Üç gün süren zorlu müsabakaların ilk gününde şampiyonanın açılışı özelliğini taşıyan Erkekler 5 bin metre yarışında Antalyasporlu milli yüzücü Emir Batur Albayrak, 22 sporcu içinde elde ettiği 01: 06.42'lik derecesi ile yarışı birinci tamamlayarak Avrupa Şampiyonu oldu ve unutulmaz bir başarıya imza attı.

Kızlar yine boş geçmedi

Erkekler kategorisinde elde edilen bu tarihi başarının ardından kadınlar 5 bin metrede yarışan kırmızı beyazlı milli sporcular Sevim Eylül Süpürgeci, Avrupa 2.'si, Talya Erdoğan ise Avrupa 3.'sü olarak gümüş ve bronz madalyaları kazandılar ve takım arkadaşlarının Avrupa şampiyonluğunu taçlandırmış oldular.

Altınla başladılar, altınla kapattılar

Antalyasporlu kulaçların erkekler ve kadınlar 5 bin metrede altın, gümüş ve bronz madalyalara koyduğu ambargonun ardından şampiyonanın son günü yüzülen bayrak yarışlarında bir birincilik daha geldi. Yüzücüler Emir Batur Albayrak, Sevim Eylül Süpürgeci ve Talya Erdoğan bir diğer milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk ile oluşturdukları 4 kişilik karışık bayrak takımımız 4x1250 metre yarışında "Avrupa Şampiyonu" olarak al bayrağı bir kez daha gururla göndere çektirdi. Bu sonuçla beraber sporcular altın madalya ile açılışını yaptıkları şampiyonanın altın madalya ile kapanışını da yaptılar.

Hedef gerçekleşti

Antalyasporlu milli sporcular Albayrak, Süpürgeci ve Erdoğan'ın ikişer madalya toplayarak toplamda 6 madalyaya uzandığı yarışların sonucunda baş antrenör Turgay Demircioğlu'nun Şubat 2022'de Antalyaspor yüzme takımı adına açıkladığı Avrupa'dan gelecek ilk altın madalyayı Türkiye Açık Su Yüzme tarihine kazandırma hedefi de gerçekleşmiş oldu.

Sırada Romanya var

Milli takımımızın değişmez isimleri haline gelen kırmızı beyazlı sporcular Emir Batur Albayrak, Sevim Eylül Süpürgeci ve Talya Erdoğan, antrenör Turgay Demircioğlu ile beraber, 5-12 Temmuz 2022 tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda madalya avına havuzda devam edecekler. - ANTALYA

Antalyasporlu milli yüzücü Emir Batur, Avrupa şampiyonu oldu
Antalyasporlu milli yüzücü Emir Batur, Avrupa şampiyonu oldu
Antalyasporlu milli yüzücü Emir Batur, Avrupa şampiyonu oldu
Antalyasporlu milli yüzücü Emir Batur, Avrupa şampiyonu oldu
Antalyasporlu milli yüzücü Emir Batur, Avrupa şampiyonu oldu
Antalyasporlu milli yüzücü Emir Batur, Avrupa şampiyonu oldu
Antalyasporlu milli yüzücü Emir Batur, Avrupa şampiyonu oldu
Antalyasporlu milli yüzücü Emir Batur, Avrupa şampiyonu oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Portekiz, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyasporlu milli yüzücü Emir Batur, Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika

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