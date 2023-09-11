3 yıldır formasını giydiği Adana Demirspor'a veda eden Gökhan İnler, yeniden Beşiktaş'ın yolunu tutmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, sürpriz bir kararla İnler'i antrenör değil, futbolcu olarak renklerine bağlayacak.
Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş, Gökhan İnler ile her konuda anlaşmaya vardı. Bir süredir antrenör olarak siyah-beyazlılara gideceği konuşulan 39 yaşındaki ismi Beşiktaş, futbolcu olarak kadrosuna katacak. İnler'in Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzalaması ve yeni sezonda teknik ekibe katılması bekleniyor.
Gökhan İnler, Beşiktaş kariyerinde toplam 30 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 asist yapan futbolcu 2 kez de sarı kart gördü.
Son Dakika › Spor › Gökhan İnler antrenör değil futbolcu olarak geliyor! Şenol Güneş'ten akıllara durgunluk veren transfer - Son Dakika