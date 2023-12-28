AOSB Spor Şenlikleri Paintball Turnuvası Sonuçlandı

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü'nce, bu yıl tüm yıla yayılarak gerçekleştirilen AOSB Spor Şenlikleri çerçevesinde Paintball Turnuvası sonuçlandı.

Sporun birleştirici yönlerini ön planda tutarak, sanayiciler ve çalışanlarının buluşmasını, kaynaşmasını ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla gerçekleşen ve bu yıl Cumhuriyetin 100. Yılı anısına düzenlenen şenlikler çerçevesinde, çeşitli spor branşlarında düzenlenen turnuva çekişmeli ve dostluk duygularıyla gerçekleşti.

Heyecan dolu mücadele sonucunda dereceye giren şirketlere ödülleri verildi.

Turnuvada dereceye girenlere kupa ve hediyeleri Destek Hizmetleri Birimi Yöneticisi Feridun Kara tarafından verildi.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, AOSB Spor Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen Paintball turnuvanın katılımcısı tüm firmalara katkıları için teşekkür ettiklerini belirtti.

Akpınar, sosyal bir Organize Sanayi Bölgesi olarak, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri önemsediklerini, sanatın ve sporun birleştirici gücüne inandıklarını, bu doğrultuda etkinliklerinin çeşitlendirilerek devam edeceğini sözlerine ekledi. - ADANA