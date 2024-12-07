İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Jamaikalı futbolcusu Michail Antonio'nun trafik kazası geçirdiğini duyurdu.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Michail Antonio'nun trafik kazası geçirdiğini doğruluyoruz. Kulüpteki herkes, bu zor zamanda Michail Antonio ve yakınları için dua ediyor. Kulüp olarak gelişmelerle ilgili açıklama yapacağız" ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten daha sonra yapılan açıklamada ise "West Ham United, Michail Antonio'nun bu öğleden sonra Essex bölgesinde geçirdiği trafik kazasının ardından durumunun stabil olduğunu doğrulayabilir. Michail'in bilinci açık ve iletişim kurabiliyor ve şu anda Londra'nın merkezindeki bir hastanede yakın gözetim altında tutuluyor" denildi.
Son Dakika › Spor › Aracı bu hale geldi: Premier Lig'in yıldızı, feci bir kaza geçirdi - Son Dakika
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