Aralarında uçurum var! Dünyanın en iyi Türk takımı belli oldu - Son Dakika
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Spor

Aralarında uçurum var! Dünyanın en iyi Türk takımı belli oldu

Aralarında uçurum var! Dünyanın en iyi Türk takımı belli oldu

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi takımlarını ve en iyi Türk takımını açıkladı. Sıralamada 1 Ekim 2023-30 Eylül 2024 tarihleri arasındaki veriler baz alındı. En iyi Türk takımı olarak Fenerbahçe seçildi ve global listede 25. sıraya yerleşti. İşte tam liste...

11.10.2024 16:34
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi Türk takımını açıkladı. İşte detaylar...

DEV LİSTE BELLİ OLDU

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi takımlarını açıkladı. Sıralamda 1 Ekim 2023-30 Eylül 2024 tarihleri arasındaki veriler baz alındı. İlk 10'da bazı sürprizler de yer aldı. Öte yandan federasyon, en iyi Türk takımını da duyurdu. İşte önce global anlamda ilk 10, ardından da en iyi Türk takımlarının sıralaması...

1-) REAL MADRİD
2-) MANCHESTER CITY
3-) BAYER LEVERKUSEN
4-) ATALANTA
5-) ATLETICO MADRİD
6-) BORUSSIA DORTMUND
7-) BAYERN MÜNİH
8-) BOTAFOGO
9-) ATLETICO MINEIRO
10-) BARCELONA

EN İYİ TÜRK TAKIMI: FENERBAHÇE (25.SIRA)

Listede ne iyi Türk takımı ise Fenerbahçe seçildi. Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Kanarya, global istese ise 25. sırada yer aldı.

GALATASARAY: 52. SIRADA

Trendyol Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu olan Galatasaray ise Türk takımları arasında Fenerbahçe'nin arkasında kaldı. Aslan, listede 52. sırada

BEŞİKTAŞ: 105 SIRADA

Giovanni van Bronckhorst ile yeni bir sayfa açan Beşiktaş, listeye 105. sıradan dahil oldu. Kara Kartal, en iyi 3. Türk takımı konumunda.

TRABZONSPOR: 115. SIRADA

Abdullah Avcı'nın ardından Şenol Güneş'i geri getiren Trabzonspor ise 115. sırada yer alıyor. Karadeniz Fırtınası, en iyi 4. Türk takımı ilan edildi.

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Eylül, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aralarında uçurum var! Dünyanın en iyi Türk takımı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Bayram Yavuz:
    Nasıl yani 11 senedir Türkiye'de Şampiyonluk yaşamayan Fenerbahçe mi Türkiye'nin en iyi takımı :) zuhahahahaha Biz de buna inandık öyle mi Denizli 20:45 :) 17 12 Yanıtla
  • rıfat eren:
    at yalanı ......inananı 14 8 Yanıtla
  • Sabri Tanış:
    Fenerbahçe en son ne zaman şampiyonlar liginde oynamış. Neye göre Türkiye’nin “en iyisi” ? 13 6 Yanıtla
  • Bayram Yavuz:
    11 senedir Türkiye'de şampiyon olamayan Fenerbahçe mi Türkiye'nin en iyi takımıymışşşş :) 13 6 Yanıtla
  • Kimsesiz Şükrü:
    Buna kim inanır kadir inanır 12 6 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Cinconun hakemlerle şampiyonluklarını adamlarda öğrenmiş. 7 10 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    saç sakal 5 yildiz 5 2 Yanıtla
  • Orhan Kaynak:
    belki ahlak durumuna göredir ya 2 2 Yanıtla
  • Orhan Kaynak:
    belki ahlak durumuna göredir 2 1 Yanıtla
  • RECEP null:
    nedense fener için anketler hep kısa süreli çalışılıyor son 8 ay diye anket olurmu 0 0 Yanıtla
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