Aras Kargo\'da Flaş Ayrılık: Berre İnce Takımdan Ayrıldı

Spor

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, libero bölgesinde oynayan Berre İnce ile yollarının ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Sultanlar Ligi'nde bu sezon ilk 8 hafta itibarıyla 1 galibiyet 7 mağlubiyete imza atarak 13. sırada yer alan Aras Kargo'da flaş bir ayrılık yaşandı. İzmir ekibi, 20 yaşındaki libero Berre İnce ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Berre İnce ile yollarımız ayrılmıştır. Berre'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan yaz döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan transfer edilen 2004 doğumlu voleybolcu, Ceren Karagöl'den sonra takımdan ayrılan ikinci oyuncu oldu. - İZMİR