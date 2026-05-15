Aras Kargo'da İki Ayrılık

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo'da Diaris Perez ve Simay Kurt ile yollar ayrıldı.

Kulübün açıklamasında, "Teşekkürler Diaris Perez. İzmir'i 17 senenin ardından Sultanlar Ligi'nde temsil ettiğimiz sezonda ve sonrasında Avrupa Kupaları'na katılmaya hak kazandığımız tarihi sezonda ailemizin bir parçası olan Diaris'e emekleri için teşekkür ediyoruz. Diaris'e kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'na transfer olan Simay Kurt'a da katkıları için teşekkür edilerek kariyerinde başarı dilendi.