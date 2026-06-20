Aras Kargo Kampta Sözleşme Yeniledi - Son Dakika
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Aras Kargo Kampta Sözleşme Yeniledi

Aras Kargo Kampta Sözleşme Yeniledi
20.06.2026 10:57
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Aras Kargo, 4 oyuncusuyla iç transferde sözleşme yeniledi, toplamda 7 oyuncu ile devam ediyor.

SULTANLAR Ligi takımlarından Aras Kargo, iç transferde 4 oyuncusuyla daha sözleşme yeniledi. İzmir temsilcisinde libero Sude Taşbaş (23), pasör İrem Çor (29), Gürcü smaçör Ann Kalandadze ve Yunan pasör çaprazı Martha Anthouli ile yola devam edileceği duyuruldu. Kırmızı-beyazlılar iç transferde daha önce Kolombiyalı smaçör Ana Karina Olaya (23), pasör çaprazı Defne Başyolcu (19) ve orta oyuncu Hazal Selin Uygur ile nikah tazelemişti.

Kaynak: DHA

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