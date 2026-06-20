Aras Kargo Kampta Sözleşme Yeniledi

SULTANLAR Ligi takımlarından Aras Kargo, iç transferde 4 oyuncusuyla daha sözleşme yeniledi. İzmir temsilcisinde libero Sude Taşbaş (23), pasör İrem Çor (29), Gürcü smaçör Ann Kalandadze ve Yunan pasör çaprazı Martha Anthouli ile yola devam edileceği duyuruldu. Kırmızı-beyazlılar iç transferde daha önce Kolombiyalı smaçör Ana Karina Olaya (23), pasör çaprazı Defne Başyolcu (19) ve orta oyuncu Hazal Selin Uygur ile nikah tazelemişti.