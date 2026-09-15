Arca Çorum FK, Alanyaspor maçı hazırlığında dar alan ve sprint çalıştı

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından dar alan oyun çalışması yaptı.

Dört takımlı turnuva ile devam eden antrenman, sprint çalışmasıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlılar, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.