Arca Çorum FK, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi, Hüseyin Çayır galibiyetten mutlu oldu - Son Dakika
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Arca Çorum FK, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi, Hüseyin Çayır galibiyetten mutlu oldu

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Arca Çorum FK, Çaykur Rizespor\'u 2-1 yendi, Hüseyin Çayır galibiyetten mutlu oldu
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Trendyol Süper Lig 8. haftasında Arca Çorum FK, Çorum Şehir Stadı'nda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Yardımcı antrenör Hüseyin Çayır, iç sahada kazanmanın ve galibiyet serisi için adım atmanın sevindirici olduğunu, takımın iç sahada öz güven problemi yaşadığını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Arca Çorum FK'de yardımcı antrenör Hüseyin Çayır, "Bizim için burada sevindirici olan, iç sahada maçı kazanmak ve galibiyet serisi için adım atmak oldu." dedi.

Çayır, Çorum Şehir Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, deplasmanda kazanma alışkanlığı olan bir takıma karşı galip gelmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Maçın bazı bölümlerinde zorlandıklarını belirten Çayır, "Rakip 1-0 öne geçti ama buna çok kısa sürede reaksiyon verdik. Bizim için burada sevindirici olan, iç sahada maçı kazanmak ve galibiyet serisi için adım atmak oldu. Çünkü biliyoruz ki takımımızın iç sahada öz güven problemi vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Maçta geriye düştükten kısa süre sonra beraberliği yakaladıklarını dile getiren Çayır, "İkinci yarıda belki daha fazla gol bulabilirdik. Üçüncü bölgede daha hızlı hareket edebilsek, final tercihlerimizi daha iyi yapabilsek muhtemelen 3-4 gol atabilirdik." diye konuştu.

Teknik direktör Burak Yılmaz'ın oyun planına da değinen Çayır, şunları kaydetti:

"Farklı senaryolarda, farklı oyun planında zaman zaman aynı oyun dizilişiyle bile ana prensiplerinden ödün vermeden, farklı alt prensipler oluşturarak hem hücumda hem de savunmada nasıl oynanması gerektiğini bir kez daha gösterdik. Çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra da galibiyet serimize devam ederiz."

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigRizesporÇorumSporSon Dakika

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