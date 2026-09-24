Arca Çorum FK futbolcuları Antalya kampında ilk antrenmanı yaptı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin Antalya kampı başladı.

Kulübün açıklamasına göre ligin 6. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçı sonrası 4 gün izin yapan kırmızı-siyahlı futbolcular, iznin ardından Antalya'da kamp yapacakları tesiste toplandı.

Burada antrenörler Barış Üzbey ve Barış Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen kampın ilk antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, kaleli oyun ve koşu çalışmasıyla tamamlandı.