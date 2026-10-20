Arca Çorum FK, Göztepe deplasmanı hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başladı

Arca Çorum FK, Göztepe deplasmanı hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Çaykur Rizespor'u 2-1 yenmesinin ardından verilen 3 günlük izin sona erdi ve takım Burak Yılmaz yönetiminde çalışmalara başladı.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda 25 Ekim Pazar günü Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Ligin 8. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen kırmızı-siyahlı takımda futbolculara maçın ardından 3 gün izin verildi.
İznin tamamlanmasının ardından futbolcular, kulüp tesislerinde toplandı.
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı.
Sahada dinamik ısınmanın ardından topa sahip olma ve çabuk pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alan oyun çalışmasıyla sona erdi.
Çorum FK, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?