Arca Çorum FK\'nın Şampiyonluk Kupa Ziyareti

ARCA Çorum FK'nin şampiyonluk kupası, Çorum'da taraftarların ziyaretine açıldı. Kent merkezindeki Kadeş Barış Meydanı'nda cam vitrinde sergilenen kupa, yoğun ilgi gördü.

Arca Çorum FK'nın şampiyonluk kupası için Kadeş Barış Meydanı'na, üzerinde kulübün 'Biz Anadoluyuz' sloganı ile tribün görsellerinin yer aldığı özel stant kuruldu. İki güvenlik görevlisinin gözetiminde sergilenen kupayı görmek isteyen taraftarlar meydana akın etti. İlk kez görücüye çıkan kupanın önünde hatıra fotoğrafı çektiren futbolseverler, tarihi anı ölümsüzleştiriyor. Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Arca Çorum FK'da futbolcular kamp çalışmalarına devam ederken, Çorum'da sergilenen şampiyonluk kupası da taraftarların Süper Lig heyecanını artırdı.