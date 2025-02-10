Arda Bakırhan U-16 Türkiye Salon Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Arda Bakırhan U-16 Türkiye Salon Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

Arda Bakırhan U-16 Türkiye Salon Şampiyonası\'nda Şampiyon Oldu

Denizli Büyükşehir Belediyesporlu Arda Bakırhan, U-16 Türkiye Salon Şampiyonası Erkekler Üç Adım Atlama kategorisinde 13.09 metre atarak Türkiye şampiyonu oldu. Efe Taylan Coşkun ise Gülle Atma kategorisinde 6. oldu.

10.02.2025 11:44  Güncelleme: 11:45
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Denizli Büyükşehir Belediyesporlu Arda Bakırhan, U-16 Türkiye Salon Şampiyonası Erkekler Üç Adım Atlama kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Denizli Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 7-9 Şubat 2025 tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen U-16 Türkiye Salon Şampiyonası'nda önemli başarılara imza attı. Şampiyonada mücadele eden Denizli Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Arda Bakırhan, Erkekler Üç Adım Atlama kategorisinde 13.09 metre derecesiyle Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti. Bakırhan, üstün performansıyla rakiplerini geride bırakarak kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı. Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı'nın bir diğer başarılı sporcusu Efe Taylan Coşkun ise Erkekler Gülle Atma kategorisinde 11.30 metre derecesiyle Türkiye 6'ncısı olmayı başardı. Coşkun'un sergilediği performans, gelecek organizasyonlar için büyük umut verdi.

Sporcuların bu önemli başarısında emeği geçen antrenör Gizem Demir, sporcuların disiplinli çalışmaları ve azimleri sayesinde bu sonuçlara ulaştıklarını belirterek desteklerinden dolayı Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ve kulüp yönetimine teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Arda Bakırhan U-16 Türkiye Salon Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika

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