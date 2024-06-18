Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan maçında gol atan genç futbolcu seçildi - Son Dakika
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Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan maçında gol atan genç futbolcu seçildi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Dortmund Stadyumu'nda karşılaştığı Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Arda Güler, maçta attığı gol ve güzel performansıyla maçın oyuncusu seçildi.

18.06.2024 22:25
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A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynadığı karşılaştığı gol atan genç futbolcu Arda Güler, maçın oyuncusu seçildi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Dortmund Stadyumu'nda karşılaştığı Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Müsabakaya 11'de başlayan güzel performansının yanında 65. dakikada bir de gol attı. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Arda Güler maçın oyuncusu seçildi. - DORTMUND

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan maçında gol atan genç futbolcu seçildi - Son Dakika

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