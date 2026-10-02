Arda Güler, Belçika maçında güçlü reaksiyon ve galibiyet istiyor - Son Dakika
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Arda Güler, Belçika maçında güçlü reaksiyon ve galibiyet istiyor

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yarın Belçika ile karşılaşacak. Arda Güler, maç öncesi güçlü reaksiyon gösterip kazanmak istediklerini, baskı hissetmediğini ve takımca mücadele ettiklerini söyledi.

Milli futbolcu Arda Güler, Belçika karşısında güçlü bir reaksiyon gösterip, kazanmak istediklerini söyledi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında yarın Maurice Dufrasne Stadı'nda Belçika ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde milli futbolcu Arda Güler, basın toplantısında konuştu. Belçika maçı için hazırlıklarını yaptıklarını söyleyen Güler, "Yarın sahada güçlü bir reaksiyon gösterip kazanmak istiyoruz. Asla, 'Sadece Arda bir şeyler yapsın' diye bir düşünce yok. Hep beraber mücadele ediyoruz. Bazen birimiz daha iyi oynuyor, bazen bir başkası daha iyi oynuyor. İnşallah yarın da mücadelemizle bunu göstermek istiyoruz" diye konuştu.

Üzerinde baskı hissedip, hissetmediğiyle ilgili 21 yaşındaki futbolcu, "Kaldıramayacağım bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Yetenekliyim ve takım arkadaşlarım bana güveniyor, ben de onlara güveniyorum. Hep beraber mücadele ediyoruz. Hepimiz birbirimize çok inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Real Madrid'den takım arkadaşı Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'nın gelmiş geçmiş en büyük kalecilerden biri olduğunu ifade eden Arda Güler, "Ona çok büyük saygı duyuyorum. Oynamayacak olmasını avantaj olarak söyleyemem. Çünkü yerine oynayacak olan kaleci de en iyisini yapacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Son maçlarda alınan sonuçların hatırlatılması üzerine Güler, "Belki bazı şeyleri yanlış yapmış olabiliriz. İyi şekilde kenetlenip yarın tekrardan birlikte hareket ederek, iyi oynayıp mücadele edip galibiyet serimize başlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
A Milli Futbol TakımıArda GülerBelçikaSporSon Dakika

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