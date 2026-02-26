Arda Güler'e maç sonu büyük sürpriz - Son Dakika
Arda Güler'e maç sonu büyük sürpriz

Arda Güler'e maç sonu büyük sürpriz
26.02.2026 11:33  Güncelleme: 11:38
Real Madrid'in Benfica'yı elediği Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda Güler'e kız arkadaşı Duru Nayman tarafından sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.

Şampiyonlar Ligin'de deplasmandaki ilk maçı 1-0 kazanan İspanyol devi Real Madrid, evinde konuk ettiği Benfica'yı rövanşta 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna kaldı.

ARDA'NIN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'e, Benfica karşılaşmasının ardından özel bir sürpriz yapıldı. Genç yıldızın kız arkadaşı Duru, maç sonrası Arda için doğum günü kutlaması organize etti.

SÜRPRİZ KUTLAMA

Karşılaşmanın ardından düzenlenen kutlamada Arda Güler'in mutluluğu yüzüne yansıdı. Samimi anların yaşandığı sürpriz organizasyon kısa sürede sosyal medyada da yayılırken, genç futbolcuya çok sayıda tebrik mesajı geldi.

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Büyük kutlamaymis gercekten bir çok syasetci bilim adama sanatçı ve sporcular orada ağzımız açık kalarak izledik videoyu bir Türk olmak olarak koltuklarimiz kabardı ne diyeceğimiz şaşırdık 4 0 Yanıtla
