Spor

- Arda Güler: "Galibiyetten ve attığım golden dolayı çok mutluyum"

DORTMUND - Milli futbolcu Arda Güler, Gürcistan karşısında attığı golden ve galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Dortmund Stadyumu'nda Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan milli futbolcu Arda Güler, "Güzel bir karşılaşmaydı. Galibiyetten ve attığım golden dolayı çok mutluyum. Buradaki taraftarımızın oluşturduğu atmosfere muhteşem demek bile az kalır. Hocamın da doğum günü kutlu olsun. Benden hediye olarak gol atamamı istemişti. Bunu yaptım. Tüm Türk halkını mutlu ettiğimiz için çok mutluyum. Umarım böyle maçların ve atacağım gollerin devamı gelir. Çok mutluyum. Kişisel başarılarla çok fazla ilgilenmiyorum. Takım olarak gidebileceğimiz yere kadar gideriz. Bu beni çok mutlu eder. Mesaj atan herkese çok teşekkür ederin. Hocamız (Ancoletti) maçtan önce de mesaj atmıştı. O da beni motive ediyor. Bazı takım arkadaşlarım da tebrik etti. Onlar da iyi ki varlar" diye konuştu.

İlk maçında gol attığı için mutluluğunu dile getiren 19 yaşındaki futbolcu, "İnşallah bu golleri atamaya devam ederim. Tüm halkımıza armağan olsun. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Gürcistan'ın da ilk turnuvasıydı. Onlara da saygı duymalıyız. Tarihimizde Portekiz'e karşı resmi maçlarda kazanamadık. Umarım bu da bizim için bir ilk olur" şeklinde konuştu.