Arda Güler\'in asisti İspanya\'yı salladı: Dünyanın en iyi sol ayağı

İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı ağırladı. Normal süresi 4-3 Real Sociedad'ın üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede, uzatma dakikalarında Arda Güler sahneye çıktı. Milli yıldızın yaptığı kritik asist, Antonio Rüdiger'in attığı golle skoru 4-4'e getirdi ve Real Madrid'i finale taşıdı. Milli yıldızımız Arda Güler'in takımına final biletini getiren golün asistini yapması İspanya medyasında büyük ses getirdi.

ARDA ASİST YAPTI

İlk maçı 1-0 kazanan Real Madrid, rövanşta geriye düşmesine rağmen pes etmedi. Uzatmalara giden maçta 115. dakikada Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda Rüdiger kafayla topu ağlara gönderdi ve takımını finale taşıdı. Bu kritik an, İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı. Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Marca, genç futbolcunun performansını, "Arda Güler'in sihirli dokunuşu ve muhteşem bitiriciliği... Genç yıldızın ustalıkla yaptığı orta, Rüdiger'in altı pas içerisinde havada herkesi geçerek Beyazlılar'a 4-4'lük skoru getirmesini sağladı" ifadeleriyle değerlendirdi.

"DÜNYANIN EN İYİ SOL AYAĞI"

Finali getiren golü atan Antonio Rüdiger, Arda Güler'in asistini övgüyle karşıladı. Defensa Central'in haberine göre Alman savunmacı, milli futbolcuya şu sözlerle teşekkür etti:

Haberde ayrıca, "İkisi de Real Sociedad karşısında alınan sonuçta kilit rol oynadı. Arda ve Rüdiger, zor anlarda sahaya çıktılar ve maçın kaderini değiştirdiler" ifadelerine yer verdildi.

BÜTÜN İSPANYA ARDA'YI KONUŞUYOR

Arda Güler'in Real Madrid formasıyla yaptığı kritik asist, yalnızca takım arkadaşlarından değil, İspanyol futbol kamuoyundan da büyük övgüler aldı. Gelişimi yakından takip edilen genç yıldız, bu performansıyla teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de güvenini kazanmaya devam ediyor.

Real Madrid'in finale yükselmesiyle birlikte gözler şimdi Arda Güler'in Kral Kupası finalinde sergileyeceği performansa çevrildi.