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Yıkan haberi Ancelotti verdi! Arda Güler bir kez daha sakatlandı - Son Dakika

Yıkan haberi Ancelotti verdi! Arda Güler bir kez daha sakatlandı

10.11.2023 14:52  - Güncelleme: 15:27

Yaşadığı 2 sakatlığı da atlatan ve ilk kez Real Madrid forması giymeye hazırlanan Arda Güler yine sakatlandı. Eflatun-beyazlıların hocası Carlo Ancelotti yaptığı açıklamada genç yıldızın durumunun çok ciddi olmadığını söyledi.

Real Madrid'in bugünkü antrenmanına da katılmayan Arda Güler'in sakatlandığını Carlo Ancelotti doğruladı. Son iki haftadır kadroya alınan ancak süre bulamayan Güler'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçından önce ısınmada sakatlandığı belirtildi.

"TAMAMIYLA HAZIR OLMASI İÇİN ÖNÜMÜZDE MİLLİ ARA VAR"

Valencia maçı öncesi açıklamada bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, "Arda Güler, Braga maçından önce sakatlanmıştı. Şu an üzgün ama durumu ciddi değil. Bu bir nüksetme değil, sakin ilerliyoruz. Tamamıyla hazır olması için önümüzde milli ara var." dedi.

Arda Güler yine sakatlandı! Kahreden haberi Ancelotti verdi

"HARİKA BİR GELECEĞİ OLACAK"

Arda Güler ile ilgili açıklamalarına devam eden İtalyan hoca, "Arda Güler geçen sezon bir sakatlık geçirdi ve onu başarıyla atlattı. Ama böyle bir sakatlık geçirdiğinizde, bu küçük sorunları yaşıyorsunuz. Arda Güler hala büyük bir yetenek. Bu yaşadıkları önemsiz. Harika bir geleceği olacak." şeklinde konuştu.

Arda Güler yine sakatlandı! Kahreden haberi Ancelotti verdi

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Son Dakika Spor Yıkan haberi Ancelotti verdi! Arda Güler bir kez daha sakatlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıkan haberi Ancelotti verdi! Arda Güler bir kez daha sakatlandı - Son Dakika
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