İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ederken, oyuna son dakikalarda giren milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'deki ilk gol mutluluğunu yaşadı.
İlk yarıyı Vincius Junior'un 21. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan Real Madrid, ikinci yarı Rüdiger'in yarattığı pozisyonda Celtalı futbolcu Vicente Guaita'nın kendi kalesine attığı golle (Dk. 79) skoru 2-0'a taşıdı.
Rakibine karşı sahadaki üstünlüğünü artıran eflatun-beyazlılar, 88. dakikada geliştirdiği atak sonunda Carlos Dominguez'in kendi kalesine attığı golle skoru 3-0 yaptı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmanın 90. dakikasında Vinicius'un yerine Arda Güler'i sahaya aldı.
Arda 90+4. dakikada Dani Ceballos'un pasında sağ direk önünde topu ağlara göndererek, Real Madrid'deki ilk golünü attı ve maçın sonucunu belirledi.
La Liga'da 69 puanla liderliğini sürdüren Real Madrid'i, haftayı galibiyetle kapatan Girona (62) ve Barcelona (61) izliyor.
Son Dakika › Spor › Real Madrid, Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada hakeme ve kararlarına tepki gösterdi. Topun oyunda kaldığı süreye değinen Dezko, ''İlk yarı ne kadar oynandı bilmiyorum. Sizlerin bir fikri var mı topun ne kadar oyunda kaldığına dair! Gerçekten utanç verici. Yemin ediyorum. Hakemler buna müsaade ediyorlar. Maç 2 dakika oynanıyor, 5 dakika duruyor. 2 dakika daha oynanıyor, 1 dakika duruyor. Bu tarz durumlarda biz sarı kart görüyoruz'' dedi.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda curling müsabakalarında grup maçları tamamlandı. Kadınlarda Türkiye, son maçında Ukrayna'ya yenilerek gruptaki 7 maçını da kaybetti. Erkeklerde ise Türkiye, İtalya ve İsviçre'ye yenilerek 8 maçını mağlubiyetle tamamladı. Yarı final müsabakaları 11 Mart Pazartesi günü oynanacak.
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